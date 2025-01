Amigo querido e jogador dedicado: quem era o jovem atleta de Carlos Barbosa que morreu após sofrer um infarto 

Jovem faleceu após sofrer um infarto, quando retornava de uma formatura, em Porto Alegre. Igor Pradella / Carlos Barbosa Ximangos / Divulgação

Os sábados de Arthur Lotti, 24 anos, sempre tinham o mesmo destino: a comunidade de São Luiz de Boa Vista, em Boa Vista do Sul. Ali, o jovem atleta dividia o campo e a bola oval, usada no futebol americano, com os amigos e companheiros da equipe Carlos Barbosa Ximangos.

Morador de Carlos Barbosa, Lotti morreu na última sexta-feira (10), após ser acometido por um infarto. Ele estava voltando de uma formatura em Porto Alegre com um grupo de pessoas quando se sentiu mal. O jovem recebeu atendimento médico em São Leopoldo, contudo não resistiu.

Lotti era atleta do Ximangos há cerca de sete anos, onde se destacava como jogador do ataque. Integrava o full pads (modalidade em que os jogadores utilizam equipamentos) e era integrante do grupo de flag football (modalidade sem equipamentos).

O jovem, que faria aniversário no próximo mês, é descrito pelos colegas de time como uma pessoa engajada, comprometida e de alma leve. A prestatividade em apoiar e incentivar os demais é outro traço que marcou os amigos.

— O Arthur era uma pessoa única, de riso fácil. Ele tinha uma habilidade incrível de contagiar alegria com o ambiente. Extremamente dedicado, não tinha tempo ruim, era um dos alicerces do time. Tinha uma cirurgia agendada para este mês, para operar o joelho, mas já estava fazendo fisioterapia para voltar o mais rápido possível para os treinos. O time ficou em choque quando soube do falecimento — conta Guilherme Lazzari, amigo e colega de equipe.

Apesar de se conhecerem desde o período da escola, foi o futebol americano que levou Lotti e Luiz Henrique Ongaratto a se tornarem amigos. Desde 2018, quando entrou no time, a dupla jogava na mesma posição, compartilhando experiências e fortalecendo os laços.

— Ele era uma pessoa tão boa e engajada que nestes anos jogou no time full pads, jogou no time masculino de flag football, fazia parte da diretoria e estava sempre presente auxiliando o time feminino de flag. Neste ano, integraria a comissão técnica oficialmente. Essa convivência intensa dentro do time fortaleceu nossa amizade. O Arthur era uma pessoa bem centrada, tinha muitos sonhos. Ao longo dos anos se tornou um irmão — revela.

Os amigos Luiz Henrique Ongaratto (esq.) e Arthur Lotti em um evento do time de futebol americano. Igor Pradella / Carlos Barbosa Ximangos / Divulgação

Amigo de Lotti de longa data, Wesley Wiprich descreve o jovem como “uma pessoa leve para se estar, alguém que sabia valorizar a amizade e os momento juntos”. Além do período em que defenderam o Ximangos, os rapazes frequentemente se encontravam durante a semana. Lotti frequentava o restaurante da família Wiprich. Agora, segundo o amigo, dificilmente os dias serão os mesmos. Restam as lembranças, que se manterão eternas.