Previsão é de que os trabalhos de instalação do painel de mensagem terminem ao meio-dia.

Os condutores que passarem pela BR-470 , nas proximidades da Transportes Bertin, no acesso à cidade de Carlos Barbosa , devem redobrar a atenção. O fluxo no local foi alterado na manhã deste domingo (12).

No local, equipes da Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) trabalham na instalação de um painel de mensagens variáveis. O trânsito no trecho está fluindo pela via lateral. O local foi sinalizado e deve permanecer nesse formato até o meio-dia.