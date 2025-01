Operação Balada Segura autua 81 veículos no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul  

Prefeituta de Caxias do Sul / Divulgação

Operação aconteceu na Rua Vinte de Setembro, no bairro São Pelegrino.

As equipes da Fiscalização de Trânsito e Guarda Municipal de Caxias do Sul realizaram a madrugada desse domingo (12) mais uma blitz da Balada Segura. A ação, que ocorreu na Rua Vinte de Setembro, no bairro São Pelegrino, abordou 98 veículos.