Trump planeja iniciativa para "limpar" Gaza e levar palestinos para Egito e Jordânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , apresentou no sábado (25) uma iniciativa para "limpar" a Faixa de Gaza e disse querer que Egito e Jordânia recebam os palestinos deste território como forma de alcançar a paz no Oriente Médio.

O republicano afirmou que havia conversado com o rei Abdullah II da Jordânia e esperava falar com o presidente egípcio Abdel Fatah al Sissi no domingo.

— Gostaria que o Egito levasse as pessoas e gostaria que a Jordânia levasse as pessoas — disse Trump a bordo do Air Force One.