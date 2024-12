Rodovias estaduais e federais passam por obras nesta semana; confira os trechos na Serra

Estão previstos trabalhos de pavimentação asfáltica, tapa-buracos, roçadas e limpeza de margens. Raphael Nunes/Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) / Divulgação

Nesta semana, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) executa obras em 16 trechos do Rio Grande do Sul. Serão realizados trabalhos como pavimentação asfáltica, execução de rotatórias e manutenções. Há, também, previsão de tapa-buracos, roçadas, limpeza de margens e outras ações de conservação nas rodovias.

Na região da Serra e Hortênsias, os trabalhos estão concentrados na construção da rotatória no km 4 da RS-235, em Nova Petrópolis. Haverá a pintura da sinalização na RS-115, no km 40, em Gramado, além de roçada e limpeza das margens na RS-235, do Km 0 ao km 20, em Nova Petrópolis.

Já o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informa que estão programados serviços nas rodovias federais nesta semana, em determinados trechos. Os locais contam com sinalização, como placas indicativas e cones.

Na BR-116, do km 195 ao km 250, no trecho dos municípios de Picada Café e Morro Reuter, haverá serviços de limpeza de valas, em ambos os sentidos, das 8h30min às 17h. No trecho de Morro Reuter, do km 209 ao km 222, também ocorrem roçada, pintura com cal e limpeza de canaletas e meio-fio, e do km 211 ao km 234, haverá microrrevestimento asfáltico nos dois sentidos da rodovia.

No km 174, em Nova Petrópolis, prosseguem as obras de construção da ponte sobre o Rio Caí. Também em Nova Petrópolis, atenção no km 180,82, pois a pista está interrompida e a liberação ocorre apenas para veículos leves, em ambos os sentidos. O mesmo esquema ocorre no km 96,2, em São Marcos. Além disso, do km 0 ao 183,8, entre Vacaria e Nova Petrópolis, ocorrem trabalhos de conservação da pista, em ambos os sentidos. Os serviços ocorrem das 8h às 18h.

Já na BR-285, do km 80 ao km 88, entre São José dos Ausentes e Vacaria, estão sendo executadas obras de recuperação do pavimento na pista de rolamento, em ambos os sentidos. É necessário que os motoristas reduzam a velocidade na pista em função dos serviços. No trecho, o tráfego é em sistema pare e siga de cinco minutos cada sentido. Do km 16,4 ao km 182,8, no trecho de São José dos Ausentes, ocorrem trabalhos de conservação da rodovia, em ambos os sentidos. Os serviços ocorrem das 8h às 18h.