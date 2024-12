Oito pessoas ficam feridas em acidente entre dois veículos na RS-453, em Caxias do Sul

Oito pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um Toyota Corolla e uma Jeep Compass na RS-453, em Caxias do Sul, na noite domingo (8). Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o acidente ocorreu por volta das 21h, no km 4 da rodovia estadual.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Caxias, cinco pessoas estavam no Corolla, sendo que uma criança de 12 anos precisou ser retirada das ferragens e foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos graves a um hospital da cidade .

Na Compass estavam três pessoas que, conforme os bombeiros, já estavam fora do veículo quando receberam os atendimentos. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.