Mulher de 71 anos morre após ser atropelada por ônibus no centro de Bento Gonçalves 

A Teresinha foi atingida por um ônibus da empresa Santo Antônio, que realiza o transporte coletivo urbano da cidade. A colisão foi no cruzamento da Rua Júlio de Castilhos com a Rua Dr. José Mário Mônaco, próximo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A vítima morreu no local, pela gravidade do impacto da colisão.