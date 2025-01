Governo do Estado anuncia assinatura de contrato para a construção de nova unidade prisional em Caxias do Sul 

Nova estrutura ficará em um terreno do Estado ao lado da unidade prisional do Apanhador, no limite com São Francisco de Paula. Porthus Junior / Agencia RBS

O governador Eduardo Leite anunciou sábado (28) a assinatura de contrato para a construção de uma nova unidade prisional em Caxias do Sul. A capacidade será para 1.650 vagas, com o objetivo de solucionar o problema de déficit de vagas na região da Serra. A previsão é de que a obra se inicie agora em 2025 e dure cerca de 18 meses. O recurso aplicado é de cerca de R$ 261 milhões.

Durante o anúncio, o governador informou que, além de Caxias, outras novas unidades prisionais serão erguidas em Rio Grande e Alegrete. Ao todo, o investimento previsto será de cerca de R$ 535 milhões.

– Esse é um investimento importante para consolidar a política de segurança que está reduzindo a criminalidade no Estado. Não basta termos polícia na rua e investigações sendo realizadas se os criminosos, ao serem presos, vão para lugares em que o Estado não consegue ter o controle efetivo e promover a ressocialização. Com essas ações para o sistema prisional, vamos garantir que quem está cumprindo pena esteja efetivamente restringido da liberdade e tenha a possibilidade de se reabilitar para voltar ao convívio em sociedade – justificou Leite.

Uma publicação feita no Diário Oficial do governo do Estado na terça-feira (24) indicava que a Superintendência dos Serviços Penitenciários já havia contratado a empresa que fará o projeto a construção da nova penitenciária em Caxias do Sul.

Segundo a publicação, a contratação ocorreu por inexigibilidade de licitação, ou seja, quando a competição entre diferentes empresas que prestam o serviço é considerada inviável. A empresa contratada para prestar o serviço é a Verdi Sistemas Construtivos Ltda.

No Diário Oficial consta que a Verdi será responsável por elaborar o projeto básico e projeto executivo, além de construir o novo espaço. A penitenciária ficará em um terreno do Estado ao lado da unidade prisional do Apanhador, no limite com São Francisco de Paula.

O local terá vagas coletivas, para pessoas com deficiência (PCDs), vagas duplas disciplinares e vagas de alojamento. A área construída será de 25.335,78m².

Em 15 agosto, a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) chegou a lançar uma licitação para contratar uma empresa para a realização de sondagens de solo e projetos de fundações e estrutura. Contudo, após as propostas serem reveladas, em 30 de agosto, o edital foi revogado. O motivo foi a opção, por parte do governo, de realizar uma contratação integrada.

A criação da chamada Cadeia Pública de Caxias do Sul foi anunciada pelo governador Eduardo Leite em visita ao município no dia 3 de setembro. O anúncio aconteceu após a interdição da Penitenciária Estadual de Caxias do Sul, popularmente conhecida como Penitenciária do Apanhador. O local está interditado desde o início de agosto, por uma decisão da 2ª Vara de Execuções Criminais.

Na prática, isso significa que o complexo não pode receber novos condenados definitivos. A medida é tomada devido a problemas na infraestrutura e superlotação. Para se ter uma ideia, a capacidade projetada é de 432 detentos, mas em junho havia 1.243. Caxias também conta com o Presídio Regional de Caxias do Sul, a Pics. A capacidade é de 298 presos e em junho havia 513.