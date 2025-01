Andréia Sadi e André Rizek vão se casar. O apresentador do SportTV contou a novidade na manhã desta quarta-feira (1º), pelas redes sociais e adiantou que o casal pretende dar uma "festa de arromba" para celebrar a união .

Rizek surpreendeu a amada com um pedido de casamento na virada do ano. A jornalista da GloboNews disse "sim" e agora os dois vão começar os preparativos do evento. "Faltava casar por escolha nossa — e não de um vírus maldito. Dar uma festa de arromba, quebrar tudo, celebrar nossa história, Pedro e João. Será em 2025", escreveu.