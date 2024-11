O feriadão de Proclamação da República foi de movimentação turística intensa na Região das Hortênsias. Os atrativos do Sonho de Natal de Canela e do Natal Luz de Gramado levaram milhares de visitantes para as duas cidades. Conforme dados da plataforma Flutua do SindTur Serra Gaúcha, a taxa de ocupação hoteleira teve média de 83,4% entre sexta e domingo.