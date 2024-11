A volta do feriadão pela Rota do Sol, neste domingo (17), demandou paciência dos motoristas devido à lentidão no trânsito, sobretudo no sentido Litoral-Serra. Até as 19h, foi calculado um fluxo de aproximadamente 70 veículos por minuto na RS-453, mas sem registro de grandes congestionamentos, segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). A capacidade da rodovia, ainda conforme o Comando, é de 30 veículos por minuto.