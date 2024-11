Operação Rota do Sol contará com duas bases, aumento de efetivo e plantão 24 horas; ação tem início dia 20 de dezembro

Para reforçar a segurança na RSC-453 durante o verão, o Corpo de Bombeiros Militar anunciou o início da 17ª etapa da Operação Rota do Sol para 20 de dezembro. Serão direcionados 16 oficiais, uma ambulância e um caminhão de combate a incêndio para a mobilização. Ao lado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o 5º Batalhão de Bombeiro Militar (5º BBM) estará com efetivo em dois pontos estratégicos da rodovia, a principal ligação entre a Serra e o Litoral Norte. A ação seguirá até março de 2025.