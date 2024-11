Oferta de serviços alimentares a domicílio cresce quase 200% em Caxias do Sul nos últimos quatro anos

Em 2020, antes da pandemia de covid-19 fechar bares e restaurantes, Caxias do Sul contava com 32 CNPJ’s inscritos na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) para serviços de alimentação voltada a eventos, festas e recepções. Quatro anos depois, o número saltou 193,75%, com a criação de 62 novos cadastros de empresas, totalizando atualmente 94 empreendimentos que oferecem serviços de forma itinerante, ou seja: no local onde o cliente preferir e indicar.