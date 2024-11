Como forças de segurança e Judiciário reduziram índice de mortes violentas no segundo semestre em Caxias do Sul

Após um início de ano desafiador na segurança pública, Caxias do Sul apresentou queda expressiva nos crimes com mortes no segundo semestre, que se acentuou ainda mais desde o fim de agosto. De lá para cá foram três casos entre setembro e outubro, sendo que nenhum deles têm relação com o tráfico de drogas — principal motivador de homicídios no município. A redução expressiva é fruto do trabalho integrado das forças de segurança, que inclui ainda a polícia penal e o Poder Judiciário. Ou seja, como destacam representantes dos órgãos do Estado e da cidade, um combate contra a criminalidade que envolve todo esse sistema.