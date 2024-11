A Eletric Move Brasil, feira que começou em Caxias do Sul nesta quinta-feira (7) e segue até domingo (10), está no centro das atenções dos entusiastas da mobilidade do futuro. O evento, que reúne as mais recentes inovações em tecnologia de transportes elétricos e sustentáveis, apresenta ao público o que há de mais moderno no setor, incluindo o tão aguardado carro voador – ainda que, por enquanto, apenas em forma de simulador.