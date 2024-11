Saiba como seis hospitais da Serra vão utilizar R$ 18 milhões anunciados pelo governo do Estado

Seis hospitais da Serra foram contemplados na segunda etapa do programa Avançar Saúde, do governo do Estado. Juntos, os investimentos que serão recebidos chegam a R$ 18 milhões. São recursos que serão utilizados tanto na estrutura quanto para novos equipamentos, o que pode trazer impactos positivos aos atendimentos via Sistema Único de Saúde (SUS). Para algumas casas de saúde, inclusive, a verba é complementar a ampliações ou melhorias que já estão em andamento.