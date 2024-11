Um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) apontou Caxias do Sul como a cidade com maior quantidade de trechos com cicatrizes de movimento de massas, ou seja, marcas de deslizamentos após a chuva que atingiu a Serra Gaúcha entre o fim de abril e início de maio. O trabalho foi realizado por professores, estudantes, técnicos e colaboradores externos em agosto e divulgado neste mês.