Uma comitiva do Festival Sabores da Colônia, de Nova Petrópolis, visitou a redação integrada do Grupo RBS em Caxias do Sul nesta sexta-feira (22) para divulgar o evento, que será realizado de 30 de novembro a 15 de dezembro, sempre às sextas-feiras, aos sábados e aos domingos no Centro de Eventos de Nova Petrópolis. Com entrada e estacionamento gratuitos, a ação busca destacar produtores locais e valorizar a cultura da cidade.