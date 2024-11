Uma residência que preserva a identidade alemã e de arquitetura típica da Bavária, no sudeste da Alemanha, terá seu uso ressignificado em Gramado. Construída em 1940 pelo imigrante alemão Oscar Knorr, a casa de dois andares era utilizada pela Aldeia do Papai Noel, um atrativo turístico, com o apelo de abrigar o bom velhinho.