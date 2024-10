Semana da Alimentação Notícia

Praça Dante Alighieri, em Caxias, terá atividades gratuitas e distribuição de refeições na sexta-feira

Com o tema "Soberania, Segurança Alimentar e Sustentabilidade na Reconstrução do RS", as atividades ocorrem em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação, comemorado anualmente em 16 de outubro

15/10/2024 - 11h01min