As obras de manutenção asfáltica no pavimento da RS-453, entre Carlos Barbosa e Garibaldi, devem iniciar na próxima semana, segundo a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). Os serviços serão concentrados entre os kms 86 e 88. Na última terça-feira (22), as intervenções começaram entre Garibaldi e Estrela, com serviço de fresagem (retirada do antigo pavimento da pista) para a colocação de uma nova camada asfáltica.