Equipes do Corpo de Bombeiros de Imbituba, no litoral catarinense, continuam atuando nas buscas por um agente da Brigada Militar lotado na Serra gaúcha que sofreu um afogamento e está desaparecido. Joarles Wildelany dos Santos Silva, de 27 anos, é natural de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, e atua no 36º Batalhão da Polícia Militar de Farroupilha (36º BPM).