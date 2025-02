Escola de Ana Rech, em Caxias, está sem diretora desde dezembro; coordenadoria afirma que situação será resolvida nesta semana 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Dona Hercília Petry , em Ana Rech, em Caxias do Sul, está sem diretora desde o final de 2024 . Segundo Cristina da Silva Boeira Fabris, nova titular da 4ª Coordenadoria Regional de Educação (4ª Cre), a situação ocorre pois não houve candidatos nas eleições realizadas em dezembro e nenhum professor aceitou assumir o cargo interinamente.

Cristina assumiu a 4ª Cre nesta semana, após a saída de Viviani Devalle , que ficou à frente da coordenadoria regional nos últimos cinco anos. A nova titular diz que está se inteirando do assunto, mas que essa será sua primeira pauta e que a situação em Ana Rech será resolvida nesta semana. Ela também está buscando entender os motivos pelos quais ninguém aceitou a indicação, e que já está em contato com pessoas que podem assumir a instituição de ensino.

Para um professor assumir como diretor de uma escola é preciso realizar um curso do Governo do Estado, que aborda todos os assuntos da comunidade escolar, como financeiros, pedagógicos, administrativos e de recursos humanos, por exemplo, e depois passar por uma prova. Conforme Cristina, na terça-feira (18), foi aberta uma nova etapa deste curso para formar os professores que assumiram interinamente as instituições de ensino.