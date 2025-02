Loteamentos e bairro de Caxias do Sul aguardam por novas unidades de saúde, que não têm prazo para construção

Projeto mais adiantado é o da UBS Caminho do Meio. Prédio terá dois pisos, em cerca de 760 metros quadrados. Secretaria Municipal da Saúde / Divulgação

Moradores de ao menos três localidades de Caxias do Sul ainda aguardam pela construção de unidades básicas de saúde (UBSs), entretanto, as obras ainda não têm um prazo definido para início.

Ainda em 2023, após análise técnica da equipe de Atenção Primária em Saúde constatar que unidades próximas aos referidos locais não comportam mais a demanda, a secretaria Municipal da Saúde (SMS) anunciou a instalação de mais três postinhos, um no loteamento Vila Romana (UBS Vila Romana), um no loteamento Victório Trez (UBS Caminho do Meio) e outro no bairro Nossa Senhora das Graças (UBS Imigrante). Além dessas, está nos planos uma nova UBS Vila Cristina, no mesmo terreno da atual, que foi afetada pelas chuvas de maio de 2024.

O projeto mais adiantado é o da UBS Caminho do Meio (entre os bairros Centenário e Fátima), que tem investimento de R$ 3,4 milhões, com verbas federais e aporte municipal. O prédio terá dois pisos, com cerca de 760 metros quadrados, com consultórios, salas para atividades em grupo, vacinas, curativos, observação e medição, esterilização, farmácia, sanitários adaptados para pessoas com deficiência e recepção.

Segundo a SMS, é aguardada a publicação da portaria federal, ainda sem data, referente ao recurso para que seja lançada a licitação para a construção da UBS Caminho do Meio.

Os demais postinhos, conforme a secretaria Municipal da Saúde, estão em fase de elaboração de projeto. As UBSs Imigrante e Vila Romana (entre Nossa Senhora da Conceição e Desvio Rizzo) têm custo previsto de R$ 2,4 milhões, e contemplam equipes de estratégia saúde da família e saúde bucal.

Também sem previsão de sair do papel, e com orçamento ainda não especificado, a nova UBS Vila Cristina terá porte I.

Cinquenta UBSs

Atualmente, o município dispõe de 50 unidades básicas de saúde, sendo duas delas prisionais, no Presídio Regional e na Penitenciária Estadual.

Em reformas, a do Esplanada e a do Mariani terão suas áreas úteis ampliadas de 432 para 477 metros quadrados, e irão contar com climatização nos consultórios, adequação das instalações hidráulica, sanitária e elétrica e gerenciamento de riscos.

A previsão de entrega da UBS Esplanada, que tem investimento de R$ 1,6 milhão, está assinalada para maio, enquanto a unidade do Mariani, orçada em R$ 2,2 milhões, tem expectativa de conclusão das reformas para abril. Também está sendo reparada a UBS Galópolis, que deve ser reaberta em junho.

Enquanto isso, os usuários dessas três UBSs são atendidos em endereços temporários. No Esplanada, em estabelecimento alugado na Avenida Doutor Assis Antônio Mariani, 585, sala 1. No Mariani ocorre em espaço cedido na Praça Estação Cidadania - Cultura (Rua Abel Postali, 1.767), no bairro vizinho, o Cidade Nova. Em Galópolis, os pacientes são atendidos na Rua Pedro Chaves, 102, em frente à praça do bairro.

Promessa de campanha para a segunda gestão Adiló Didomenico (PSDB), a futura UPA Zona Sul está com localização a ser definida. A SMS diz que o município busca um terreno com bom acesso para a população e que comporte o serviço.

Atendimentos e serviços oferecidos nas UBSs

Atendimentos

Pediatria;

Ginecologia;

Clínica geral;

Enfermagem;

Nutricionista;

Odontologia;

e assistência social.

Serviços