Marque na agenda Notícia

FSG promove Congresso de Saúde e Estética Avançada nesta sexta-feira e sábado

Evento será no teatro da instituição de ensino, na Rua Marechal Floriano, 1.229. Temas como terapias regenerativas na saúde estética, avanços no tratamento de melasma, nutrição e saúde da pele serão abordados no encontro

03/10/2024 - 14h54min