O Centro de Convivência Mãos Solidárias, localizado no bairro Diamantino, em Caxias do Sul, está buscando doações para realizar a segunda edição do Baile dos 15, que será realizado no dia 8 de novembro, às 19h30min, na sede campestre do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Caxias do Sul.