Vacinas contra gripe, tétano e hepatite B serão aplicadas neste final de semana, nos pavilhões da Festa da Uva, em Caxias

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde estarão no local das 10h às 16h, no sábado e no domingo

06/09/2024 - 19h18min Atualizada em 06/09/2024 - 19h19min