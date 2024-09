A prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMAPA), abriu inscrições para seleção de interessadas no curso de formação em auxiliares de cozinha. O curso é gratuito, com vagas limitadas e exclusivas para mulheres.