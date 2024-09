Caxias do Sul, assim como todo o Estado, voltou a ter piora na poluição nesta segunda-feira (23), quando a qualidade do ar passou a ser considerada insalubre para grupos sensíveis, segundo medição do site suíço IQAir. A situação é em decorrência da fumaça das queimadas que atingem o Brasil e países vizinhos, que chegou com mais força no Estado.