Foi inaugurado, na manhã deste sábado (7), o novo Centro do Agricultor de Farroupilha. Localizado no Largo Carlos Fetter, próximo à Estação Férrea, o espaço passa a abrigar a tradicional Feira Livre do Produtor Rural, que antes acontecia em um pavilhão ao lado da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Farroupilha.