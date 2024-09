As inscrições para mais uma edição do workshop Superando o Medo de Dirigir, em Caxias do Sul, estão abertas. O evento é promovido pela secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) e os interessados devem enviar um e-mail para escolatransito@caxias.rs.gov.br, com o nome completo e o número de telefone. Há vaga para 50 inscritos.