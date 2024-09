A presença de urubus no céu de Caxias do Sul e outras cidades da Serra tem chamado a atenção nos últimos dias. Embora algumas crendices populares liguem a ave a supostos sinais de mau presságio, não há motivo para preocupação: a movimentação da espécie nesta época do ano é normal e está atrelada ao período de reprodução, segundo especialistas.