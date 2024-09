Obras vão atrasar Notícia

Entrega da ponte provisória em Feliz tem nova previsão de data

A oscilação do nível da água do rio está afetando os trabalhos, que deveriam ser finalizados até o dia 25. Entrega deve ser entre o final do mês ou no início de outubro

06/09/2024 - 11h30min Atualizada em 11/09/2024 - 17h08min