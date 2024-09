Sol e calor Notícia

Depois da chuva desse sábado, domingo deve ser de clima seco na Serra

Em Caxias do Sul, a temperatura varia entre 13ºC e 27ºC no sábado e de 16ºC a 25ºC no domingo

07/09/2024 - 08h54min Atualizada em 07/09/2024 - 09h31min