Carlos Barbosa se transformou, desde esta sexta-feira (20), no paraíso dos apaixonados por pizza com a primeira edição da Oktoberpizza. O festival gastronômico, que ocorre no Centro Cultural Mãe de Deus, mesmo local onde se realiza a Festiqueijo, vai até o dia 29, às sextas, sábados (em dois turnos) e domingos (em turno único). Nos seis dias de festival, o evento deve levar cerca de 12 mil pessoas para a cidade, conforme os organizadores.