Avaliados em R$ 2,9 milhões, seis imóveis são desapropriados em Gramado

Seis imóveis na Rua Prefeito Nelson Dinnebier precisaram ser desapropriados pela prefeitura de Gramado, conforme registrado no Diário Oficial do município no final de agosto. A localidade, no bairro Piratini, registrou movimentações de terra em novembro do ano passado, causando rachaduras em residências. No total, 15 habitações chegaram a ser interditadas, sendo que nove foram liberadas. Para a decisão, a prefeitura contou com a avaliação de geólogos e estudos técnicos que foram contratados.