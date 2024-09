Atendimento em centro para crianças e adolescentes com transtornos psíquicos deve iniciar em outubro

As obras de construção do Centro de Atendimento Psicossocial (Caps) Infantojuvenil de Farroupilha entraram, nesta semana, em sua fase final. Segundo a prefeitura, a previsão é de que os atendimentos comecem na primeira quinzena de outubro. O novo Caps atenderá crianças e adolescentes que enfrentam transtorno psíquicos. A faixa etária abrangida compreende até 17 anos para casos de sofrimento psíquico associado a transtornos mentais, e até 15 anos no caso de sofrimento decorrente do uso de substâncias psicoativas.=