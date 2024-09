Teve início nesta segunda-feira (2) a pavimentação asfáltica da Avenida Marcopolo e vias do entorno, no acesso ao bairro Planalto, em Caxias. A medida é paliativa e tem o objetivo de eliminar os transtornos causados pela poeira e desníveis na pista, que surgiram com a paralisação das obras de reformulação do entroncamento. A estimativa é de que o asfaltamento seja finalizado ainda nesta semana.