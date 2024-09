Mais uma vez, a Serra amanheceu gelada. Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, teve, pelo segundo dia consecutivo, a temperatura mais baixa do amanhecer no Rio Grande do Sul. Em medição feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) às 7h, e compilada pela Climatempo, o termômetro marcou 0,2ºC. A máxima é de 16ºC para esta terça-feira (27).