O amanhecer de quinta-feira (29) foi mais quente do que nos últimos dias na Serra. Em Vacaria, que registrou temperatura negativa nas primeiras horas de segunda (26), a mínima foi de 7,6ºC às 5h, a marca mais baixa do dia no Rio Grande do Sul. Cambará do Sul foi o segundo município mais frio, registrando 9,3ºC.