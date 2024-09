O amanhecer desta quarta-feira (28) foi mais quente do que o dos últimos dias no Rio Grande do Sul. São José dos Ausentes teve a quinta marca mais fria do Rio Grande do Sul, registrando 4,7ºC no termômetro às 4h. Já Cambará do Sul registrou 6,4ºC, com sensação térmica de 3,5ºC na medição das 6h. Os números são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e compilados pelo Climatempo.