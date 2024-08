Sebrae promove encontro para empresários na próxima segunda-feira, em Gramado

O Sebrae promove nesta segunda-feira (12) um evento para a comunidade de Gramado e região com o intuito de aproximar empresários da Região das Hortênsias e futuros empreendedores das instituições financeiras, oferecendo a oportunidade de conhecer as linhas de crédito disponíveis no mercado e entender quais se enquadram melhor ao perfil de cada negócio. O evento ocorre na sede do Sindilojas Hortênsias, localizado na Rua Garibaldi, 476, no centro da cidade.