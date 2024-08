Mais de 150 pessoas ligadas à comunidade escolar da Escola Estadual Apolinário Alves do Santos, no bairro Sagrada Família, em Caxias do Sul, trabalham na limpeza da estrutura neste sábado (17). Pais, alunos, professores, funcionários e parceiros da escola estão cortando grama, recolhendo resíduos, limpando desde o teto até o chão, deixando a escola em condições para o retorno dos alunos.