Há seis meses a rotina de alunos, professores e toda a comunidade envolvida com a Escola Estadual Apolinário Alves do Santos, no bairro Sagrada Família, em Caxias do Sul, foi alterada. A instituição de ensino está interditada por problemas na rede elétrica desde o dia 8 de dezembro. Na época, havia a previsão de que a situação fosse resolvida antes do início do ano letivo de 2024. A obra é orçada em R$ 111,2 mil. Sem as dependências, o atendimento escolar e os serviços administrativos foram realocados na Escola Estadual Evaristo de Antoni, no bairro São José.