Oito secretários de Caxias do Sul deixaram o cargo no início de abril, ainda dentro do prazo de desincompatibilização dos cargos com ordenação de despesa, para poderem concorrer ao Legislativo na eleição municipal em 6 de outubro. Mesmo assim, os políticos seguem no governo municipal, todos lotados em postos altos de diretores em secretarias — com exceção de Wagner Petrini (PSB), que voltou à Câmara de Vereadores. Todos recebem salário da categoria CC8, que, sem descontos, equivale a R$ 9.959,45.