A quatro meses das eleições municipais, marcadas para 6 de outubro, o calendário da disputa entra na sua reta final. Os partidos têm pouco mais de um mês até as convenções, marcadas para começar em 20 de julho, que é quando as legendas legitimam seus candidatos, nominatas e coligações. Em Caxias, quatro pré-candidatos à prefeitura já estão definidos, e devem ser oficializados justamente no final do próximo mês. O prazo para essas escolhas e para registro das candidaturas termina em agosto, que também é quando inicia-se a campanha eleitoral obrigatória em rádio e televisão.