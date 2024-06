Passado praticamente um mês do início da calamidade em Caxias do Sul, estado decretado em 2 de maio, a prefeitura já trabalha pensando na reconstrução e na prevenção. Ao menos é o que garante a vice-prefeita Paula Ioris (PSDB), que lidera uma parceria com a Universidade de Caxias do Sul (UCS) para a busca de dados e evidências científicas para nortear ações futuras do Executivo em relação às mudanças climáticas.