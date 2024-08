Um produtor de bebidas adulteradas, que atuava irregularmente há 30 anos, foi preso nesta quinta-feira (8) no bairro Fátima, em Bento Gonçalves. Conforme a Brigada Militar (BM), o homem é químico e fabricava bebidas conhecidas no mercado, utilizando garrafas usadas com rótulos e lacres novos.