A Fundação Caxias receberá, nos próximos dias, R$ 660 mil em doações da Associação Brasileira de Promotores de Eventos (Abrape). O valor destinado à entidade da Serra é oriundo das receitas do evento “Salve o Sul”, realizado nos dias 7 e 9 de junho, no Allianz Parque, em São Paulo, e que contou com nomes como a gaúcha Luísa Sonza e Pedro Sampaio, além dos sertanejos Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano e Leonardo.