A ordem de início para a construção do novo Centro Municipal de Proteção Animal de Caxias do Sul foi assinada na manhã desta terça-feira (20). A empresa vencedora da licitação é do Paraná e terá prazo de 12 meses para concluir a obra. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, a empresa tem cinco dias úteis para iniciar a obra, a partir do ato de assinatura.